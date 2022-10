PODCAST. De Dadertape van Taner, deel 3: “De ene dag zat ik in de cel, de volgende dronk ik koffie met Paul De Grande”

3,5 jaar zit Taner opgesloten wegens poging doodslag in zijn café in Meulenberg. Eerst in de gevangenis van Hasselt, daarna twee jaar in de hel van Turnhout, om te eindigen in ‘het paradijs van Beveren’, zoals de ex-cafébaas die laatste strafinrichting betitelt.

In oktober 2021 wordt Taner in voorwaardelijke vrijheid gesteld, en mag hij naar huis met een enkelband. “Mijn ouders hadden altijd gezegd: ‘We komen u halen, en het zal als een trouwfeest zijn, met trommels en alles erop en eraan.’ Dus ik kom die ochtend vrij, maar mijn ouders waren nergens te zien. Ik zat daar maar te wachten voor de gevangenis, om zes uur ’s morgens, in de kou en met een platte gsm-batterij. Niemand die me opwachtte, geen trommels, niks… Blijkbaar was er een ongeval gebeurd op de autosnelweg, en mijn ouders stonden in de file. Maar los daarvan, toen ze er uiteindelijk waren: dat gevoel kan ik niet omschrijven, daar zijn gewoon geen woorden voor.”

Kunstzinnig talent

Sinds zijn vrijlating timmert Taner aan een – hopelijk – gelukkige toekomst. Over twee maanden gaat hij trouwen; hij en zijn toekomstige vrouw denken aan kinderen; én hij heeft een stabiele job als pakjesbezorger. Daarnaast bekwaamt hij zich in het maken van kunstzinnige houtgravures – een talent dat hij ontdekte tijdens zijn detentie. Er zijn zelfs enkele bekende Vlamingen die zich intussen de trotse eigenaar kunnen noemen van één van Taners creaties. Zoals antiquair en tv-gezicht Paul De Grande, die u onder meer kent van het tv-programma ‘Stukken Van Mensen’. “Ik heb hem een tafel verkocht van een bekende ontwerper”, vertelt Taner in de podcast. “Die ben ik samen met mijn verloofde gaan leveren bij hem thuis, in het kasteel van Snellegem. Een hele sympathieke man, we hebben samen koffie gedronken. Ik had iets voor hem gemaakt: een lasergravure op hout, van een foto van hem. Hij was er heel blij mee, en heeft het werk opgehangen aan de ingang van zijn kasteel. Allez, toen ik in de gevangenis zat, keek ik elke dag naar ‘Stukken Van Mensen’. En niet veel later zat ik plots met Paul De Grande, die ik altijd op tv zag, koffie te drinken in het kasteel van Snellegem. Zo zie je maar dat het leven alle kanten op kan.”

