Twaalf keer geel, drie keer rood, een gelijkmaker in minuut 100 en trek- en duwwerk na affluiten. Er viel zondag heel wat te beleven in de topper tussen Houthalen VV en Dilsen-Stokkem (1-1) in 3C. “Het ging er pittig aan toe”, reageert keeperstrainer Tijs De Schrijver (30), die bij de thuisploeg noodgedwongen in doel postvatte.