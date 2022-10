Duitser (57) moet 643.680 euro winst ophoesten na veroordeling voor teelt en verkoop van cannabis

Een 57-jarige Duitser krijgt 30 maanden cel voor het kweken van cannabis in 2 loodsen in Kinrooi. De ontmantelde plantage werd ontdekt nadat hij de huur niet meer betaalde.

Op 13 januari 2019 stapte de eigenaar van de loodsen in de Hogerstraat in Kinrooi naar de politie nadat hij het slot van een van de panden had geforceerd om een kijkje te gaan nemen en te ontdekken wat er gaande was. De man had al een tijdje niets meer van zijn huurder gehoord, noch huurgeld ontvangen, waardoor hij vermoedde dat er iets niet pluis was. De eigenaar zag bij het binnengaan van de loodsen meteen verschillende buizen en tuinslangen liggen en merkte een cannabisgeur op.

Ontmantelde plantages

Twee dagen na de melding viel de politie binnen in de loodsen en ontdekten ze twee ontmantelde kweekruimtes. Op de zwarte vijverfolie die op de grond lag, zaten per kweekruimte 375 afdrukken van kweekpotten. De afzuigslangen en turbines waren verwijderd en de houten constructie waaraan de assimilatielampen bevestigd waren, was zo goed als afgebroken. Ook de transformatoren, verwarmingstoestellen en ventilatoren waren reeds verwijderd.

Het enige wat nog terug te vinden was, waren enkele gebruikte koolstoffilters, isolatieplaten, plastiek zakken met potgrond, groei- en bloeimiddelen, restanten van cannabisplantjes en een waterton. Aan de andere kant van de loods lagen enkele honderden vuilniszakken met potgrond, cannabiswortels en lege bussen groeivloeistof.

30 maanden cel

Volgens de rechter is het duidelijk dat er in de loodsen tussen 1 maart 2017 en 1 september 2018 niet alleen cannabis geteeld, maar ook geoogst werd. Omdat het huurcontract, de bankrekening en het telefoonnummer allemaal op naam stonden van de Duitser, werd hij maandagochtend als dader schuldig bevonden aan de teelt en verkoop van cannabis.

De man werd veroordeeld tot 30 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro. Volgens berekeningen zou de man vijf oogsten van telkens 894 planten gehad hebben, goed voor een winst van maar liefst 643.680 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard.

De beklaagde kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak.