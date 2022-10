Eindelijk meer tijd: tien cultuuruitstapjes die je niet mag missen in de herfstvakantie

November is je laatste kans om de expo ‘Dress Undress’ in het Modemuseum in Hasselt te bezoeken. — © Boumediene Belbachir

Wat zullen we doen tijdens de herfstvakantie? Geen paniek, dit zijn alvast tien culturele tips: van theater over concerten tot tentoonstellingen.

1. EXPO

Kunststation

Wie de trein naar Luik-Guillemins neemt, stapt uit in een kunstwerk. Het station van de Spaanse architect Santiago Calatrava is al een pareltje op zich. Nu heeft de Franse kunstenaar Daniel Buren er een imposante installatie aangebracht. Kleurvlakken zorgen voor een bijzonder lichtspel.

Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement, Daniel Buren, tot 15/10/2023, Station Luik-Guillemins. Info: www.colorexperience.be/nl

© J-L Deru

2. FESTIVAL

Voor en door jongeren

De Stokers zijn jonge ambassadeurs van het CCHA. Hun doel is meer jongeren laten kennismaken met het cultuuraanbod. Daarom organiseren ze een tweedaags festival met voorstellingen, concerten, films en een heuse afterparty op verschillende locaties. Met Club Toulouse duikt Kopergietery (foto) in het nachtleven.

Bestookt, op 5 en 6/11, Cultuurcentrum en andere locaties in Hasselt. Info: www.ccha.be

3. EXPO

De dood in al zijn glorie

Vijf jaar hebben restaurateurs gewerkt om De dood van Maria van Hugo van der Goes, een van de Vlaamse Primitieven uit de vijftiende eeuw, te herstellen in zijn vroegere glorie. Nu staat het meesterwerk centraal tussen tal van topstukken met dezelfde thema’s.

Oog in oog met de dood, tot 5/2, Sint-Janshospitaal in Brugge. Info: www.museabrugge.be

4. FESTIVAL

Keltische cracks

Het Keltisch muziekfestival Celtic Night is aan zijn 23ste editie toe. Naast het straffe duo Diane Cannon & Jack Warnock krijgen we de meest beloftevolle Ierse band van het ogenblik, Billow Wood (foto), en de even opwindende als populaire Schotse groep van nu, RURA.

Celtic Night 23, op 5/11 vanaf 19 uur, De Adelberg in Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

5. EXPO

Mens en dier

Wie aan de kust verblijft, kan naar een overzichtstentoonstelling van Koen Vanmechelen. Allerlei aspecten van zijn veelgelaagd werk worden belicht, zoals de liefde voor het leven en de relatie tussen mens en dier.

Cosmopolitan renaissance, Koen Vanmechelen, tot 15/1, Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Info: www.knokke-heist.be/koenvanmechelen

© Bert Cluytens

6. FESTIVAL

Knopjes en kabeltjes

Het zal een zee van knopjes en kabeltjes zijn op de eerste editie van dit minifestival rond modulaire synthesizers en elektronica, van ambient tapeloops tot industriële hiphop. Naast de Belgen Dudal en Halfgeleider staan SONICrider (Nl, foto), HHNOI (D) en Rachel Palmer (US) op de affiche.

Modular 404 – Modulation, op 5/11, Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

7. EXPO

De vergeten steen

Soms lijkt het een beeld van marmer, maar is het van albast. In Leuven leren we alles over deze vergeten steensoort die eeuwenlang door kunstenaars werd bewerkt. Van Sofie Muller is ook hedendaagse kunst in albast te zien (foto). Dit is een expositie in samenwerking met het Louvre.

Albast, tot 26/2, M Leuven, Vanderkelenstraat in Leuven. Info: www.mleuven.be

8. FAMILIE

Vijand in de spiegel

Van de Ketnetreeks Nachtwacht werden films gemaakt, maar de jongerenserie trekt ook naar de theaters. In de derde show staan Vlad (Louis Thyssen), Keelin (Céline Verbeeck) en Wilko (Giovanni Kemper) tegenover hun grootste vijand ooit: een spiegelbeeld van zichzelf. Kürt Rogiers speelt een gastrol.

Het Donkere Spiegelbeeld, Nachtwacht, op 4/11 om 10.30, 13.30 en 16 uur, Trixxo Theater in Hasselt. Info: www.studio100.com

9. EXPO

Verstoppen en onthullen

Mode pendelt al eeuwenlang heen en weer tussen verstoppen en onthullen. Nu eens zijn minirokken of naked dresses een rage. Dan weer zijn outfits die je van kop tot teen verhullen populair. Hoe gingen en gaan ontwerpers daarmee om? Deze tentoonstelling beleeft haar laatste dagen.

Dress Undress, tot 20/11, Modemuseum in Hasselt. Info: www.modemusemhasselt.be

© Boumediene Belbachir

10. EXPO

De inspiratie van Klimt

Met zijn gouden schilderijen en monumentale vrouwenportretten was Gustav Klimt (1862-1918) een topfiguur van het Weense modernisme. Deze expositie toont aan hoe hij zich liet inspireren door onder andere de zinderende landschappen van Vincent Van Gogh.

Golden boy Gustav Klimt, tot 8 januari, Van Gogh Museum in Amsterdam. Info: www.vangoghmuseum.nl