PODCAST. De Dadertape van Taner, deel 2: “Gelukkig heeft die man het overleefd, anders was ik nu een moordenaar”

In de nacht van 8 maart 2015 krijgt uitbater Taner ongewenst bezoek in zijn café Saz in Meulenberg. Een hevige ruzie mondt uit in een bloedbad, en Taner wordt veroordeeld tot zes jaar cel wegens poging doodslag.

In maart 2015 ziet de toekomst er zeer somber uit voor de dan 25-jarige ex-caféuitbater, zo vertelt hij in deel 2 van zijn Dadertape. Want die zaterdagnacht vindt er een schietpartij plaats in café Saz, dat bijna het leven kost aan een Algerijn. Nadat die man ermee gedreigd zou hebben de ouders van Taner iets aan te doen, ontstaat er een hevige ruzie waarbij de Algerijn – zo vertelt Taner – een schot lost dat de toenmalige cafébaas op een haar na mist. In het gevecht dat daarop volgt, kan Taner het wapen bemachtigen en schiet hij op zijn beurt drie keer op de Algerijn. Daarna gaat Taner de gewonde man te lijf met een fles en een metalen staaf. “De Algerijn bleef maar opkomen nadat ik op hem had geschoten. Het was één grote chaos, ik was in paniek. Eerst dreigde hij ermee dat hij mijn ouders iets zou aandoen, en daarna richtte hij zich op mij. En dus moest ik mezelf tegen hem verdedigen”, vertelt Taner in de podcast, waarbij hij meteen ook toegeeft dat het extreme geweld dat hij gebruikte tegen zijn slachtoffer er vér over was.

“Ja, ik wilde die man doden”

Over zijn intenties op het moment van de feiten, is Taner duidelijk: “Wat ik deed, was om te doden. Ik bedoel: drie keer schieten, daarna die fles en dan nog een ijzeren staaf… Ja, ik wilde hem doden. Gelukkig is dat niet gebeurd, want dan was ik nu een moordenaar, hé…”

In 2017 krijgt Taner 6 jaar cel, en het grootste deel van zijn straf zit de man uit in Turnhout. “Een ware nachtmerrie”, noemt Taner dat verblijf. Wat hij daar precies mee bedoelt, vertelt hij zelf in het tweede deel van zijn Dadertape.

