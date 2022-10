KWB Kattenbos schenkt vier verenigingen cheque van 2.000 euro

Lommel

Voor de tweede keer op rij organiseerde KWB Kattenbos hun eigen schlagerfestivalletje ‘Het Schlagerbos’. “De opbrengst daarvan verdelen we over vier helpende verenigingen: Kattenbos Sport, de Eymardschool, de leerkrachten van De Schommel en het oudercomité van De Schommel”, vertelt Robbie Janssens van KWB Kattenbos. “We kunnen iedere vereniging een cheque schenken van 2.000 euro.”

KWB Kattenbos is blij dat deze vier verenigingen dankzij hun bijdrage weer projecten kunnen steunen. Het oudercomité en het schoolteam van basisschool De Schommel gaan de extra middelen goed besteden ten voordele van de school en de leerlingen. KFC Kattenbos Sport gaat het geld voornamelijk gebruiken voor de aankoop van sportmateriaal en verder voor het onderhoud van de terreinen. Ook de Eymardschool is heel blij met de cheque. “Dankzij de mooie bijdrage van KWB Kattenbos kunnen we extra speelmateriaal kopen voor op de speelplaats”, laat Stijn Cox, directeur a.i. van de Eymardschool, weten. (nma)