Vic wint pompoenwedstrijd met exemplaar van 50 kilogram

Leopoldsburg

Ook dit najaar werd op Strooiendorp een pompoenwedstrijd georganiseerd. Die werd afgesloten met een weging en de daaraan gekoppelde proclamatie. De podiumplaatsen waren voor Vic met een pompoen van bijna 50 kilogram, voor Elise (38 kg) en Jorien (35 kg). Voor elk van hen had het bestuur een gepaste ecologische prijs voorzien in de vorm van een houten tuinrek, een nestkastje of een voederbakje. “Met het kweken van zonnebloemen en pompoenen proberen we onze jongeren de smaak voor het tuinieren mee te geven”, zegt voorzitter André Janssen. “Zo willen we de toekomst van onze vereniging veiligstellen.” (sb)