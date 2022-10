Rishi Sunak wordt nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, nadat Penny Mordaunt uit de race stapt

Kandidaten die Liz Truss wilden opvolgen als partijleider van de Tories en als Brits premier moesten tegen 14.00 uur Britse tijd (15.00 uur Belgische tijd) minstens honderd nominaties krijgen van de 357 conservatieve leden van het Lagerhuis.

Rishi Sunak, de voormalige minister van Financiën, lag lange tijd op voorsprong. Tegen 14.30 uur kon hij al publiekelijk op de steun van 193 parlementsleden rekenen. Penny Mordaunt daarentegen claimde dat ze negentig nominaties binnen had, maar volgens de BBC hadden slechts 26 Tories hun steun openlijk voor haar uitgesproken.

Om 15.00 uur stipt, toen de resultaten bekend zouden gemaakt worden, stapte Mordaunt uit de race. De conservatieven kondigden toen aan dat ze maar één kandidatuur ontvangen hadden die de vereiste 100 nominaties had. Rishi Sunak werd daarop partijleider van de Tories en zal de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk worden. “Deze beslissing is historisch en toont eens te meer de diversiteit en het talent van onze partij. Rishi heeft mijn volledige steun”, liet Mordaunt in een statement weten. “Ik ben trots op de campagne die we hebben gevoerd en dankbaar aan iedereen, vanuit alle kanten van onze partij, die mij heeft gesteund. We zijn het aan het land, aan elkaar en aan Rishi verschuldigd om ons te verenigen en samen te werken voor het welzijn van de natie. Er is veel werk te doen.”

Sunak zal om 15.30 uur (14.30 uur lokale tijd) zijn partij toespreken. Dat zal achter gesloten deuren gebeurden. Het is nog niet duidelijk wanneer Sunak officieel premier zal worden. Koning Charles zou vanuit Sandringham terug naar Londen keren om zo het ontslag van Liz Truss te accepteren en Sunak aan te stellen als premier. Maar volgens Britse journalisten zal dat naar alle waarschijnlijkheid maandagavond niet meer gebeuren. Vermoedelijk zal Sunak dinsdag of woensdag officieel aangesteld worden. Hij wordt daarmee de derde Britse premier in minder dan twee maanden tijd.

