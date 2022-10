Ralph Lauren beschuldigd van plagiaat door Mexicaanse presidentsvrouw: “Het spijt ons ten zeerste”

Het begon allemaal toen Beatriz Gutiérrez, de vrouw van de huidige Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador, op sociale media van leer trok tegen het Amerikaanse modehuis. “Hey Ralph, we realiseerden ons al dat je echt van Mexicaanse ontwerpen houdt”, schreef ze, meteen gevolgd door de beschuldigingen van plagiaat “dat immoreel en illegaal is”.

Om haar woorden kracht bij te zetten, plaatste ze er een foto bij van een jas van Ralph Lauren waarvan ze beweerde dat hij overeenkwam met de inheemse ontwerpen van de Mexicaanse gemeenschappen van Contla en Saltillo. “Ik hoop dan ook dat deze gemeenschappen gecompenseerd worden.”

Ralph Lauren reageerde verrast op het nieuws. “We zijn verrast dat het kledingstuk nog steeds te koop is”, stond er in een persbericht. “We hebben maanden geleden een strenge richtlijn uitgevaardigd om het uit de verkoop te halen. We weten niet hoe het toch in de winkel is geraakt maar we gaan het uitzoeken. Het spijt ons zeer dat dit gebeurd is.”