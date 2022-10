Kinderen sluiten nieuwe vriendschappen op vriendschapsbank

Heers

Op verschillende plaatsen in Heers vind je een ‘vriendschapsbank’ terug, zo ook op de speelplaats van basisschool De Bilter. “Het is een bank waarop je kan gaan zitten als je even niemand hebt om mee te spelen of mee te praten”, vertelt directeur Ingrid Vangrootloon. “Soms is het voor een kind moeilijk om vriendschappen te sluiten. Bijvoorbeeld als je nieuw bent op school of niet zo makkelijk contacten legt. Alle redenen om op de bank te gaan zitten, zijn goed. Door de vriendschapsbank kunnen de andere kinderen zien dat jij je even niet zo goed voelt. Zo kunnen ze je betrekken bij het spel, zonder dat jij de eerste stap moet zetten. Het is de taak van de school om kinderen opmerkzaam te leren zijn, zeker als iemand zich uitgesloten of verdrietig voelt. Via rollenspellen leren we hoe de kinderen hierop kunnen reageren.”

De Bilter kreeg de vriendschapsbank van de gemeente. “Wij doen er alles aan om een kindvriendelijke gemeente te zijn”, zegt schepen van Jeugd Anneleen Vanherck. “Daarom zijn we met dit project gestart. Je vindt onze ‘vriendschapsbanken’ terug in de basisscholen, op verschillende speelpleintjes zoals in Mechelen-Bovelingen en in Mettekoven en binnenkort ook aan de sporthal.” frmi