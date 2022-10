Leen (96) en Georges (95) uit Hechtel delen al 75 jaar lief en leed

Hechtel-Eksel

Uitgerekend op een gouden bruiloft leerden Georges en Leen elkaar zo’n 80 jaar geleden kennen. Ze waren toen zelf nog maar 15 en 16 jaar. Het werd een knipperlicht relatie, totdat het koppel op 17 oktober 1947 in het huwelijksbootje stapte. Hun huwelijk werd bezegeld met een stevige kroegentocht. Intussen zijn ze dus 75 jaar getrouwd en vierden ze hun albasten huwelijk.

Na een tijdje in Overpelt gewoond te hebben, kochten Georges en Leen een stuk grond in Hechtel waarop ze bouwden. Ze kregen vier kinderen, zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Georges werkte in de mijn van Waterschei, Zwartberg en Zolder. Leen zorgde ervoor dat thuis alles op wieltjes liep. Leen ging graag kienen. Zo moest zoon Marcel eens van Helchteren naar huis rijden met een gewonnen fiets. Georges hield van kaarten. Zo gebeurde het weleens dat er ’s morgens een half varken op de keukentafel lag dat hij had gewonnen. Na Georges’ pensioen dansten en fietsten Leen en Georges regelmatig. Nu wonen ze in het woonzorgcentrum Den Boogerd in Hechtel-Eksel. Hun tijd brengen ze door met kijken naar snooker, het drinken van een Kriekske en woordzoekers. Bij goed weer maken ze een wandeling met een terrasje als tussenstop. (peb)