Yanina Wickmayer treft minnelijke schikking na bouwovertredingen, vader Marc is nog niet verlost van rechtbank

De tennisster paste de villa in Diest aan zonder vergunning.

Diest

Tennisster Yanina Wickmayer treft na een lange gerechtelijke saga een minnelijke schikking voor de bouwovertredingen aan haar villa in Diest. Zo loopt de zaak na tien jaar eindelijk op zijn einde voor de tennisster. In 2012 breidden de Wickmayers hun villa uit fors uit, hoewel een vergunning eerder geweigerd was. Vader Marc verklaart de schikking niet te kunnen betalen. Hij moet volgend jaar opnieuw verschijnen voor de rechtbank, dan al voor de vierde keer.