Jetje Bollen viert 100ste verjaardag: “Nooit meer gedronken sinds ik in mijn jonge jaren eens zat ben geweest”

Hasselt

“Horen en zien, dat gaat wat minder, maar mijn geest is nog helemaal in orde”, lacht Jetje Bollen vanuit haar zetel in rusthuis Villa Temporis in Hasselt. We geloven dat graag, want in de aanloop naar haar 100ste verjaardag hebben we een vlotte babbel.

Jetje vertelt hoe ze als tweede kind in een rij van acht geboren werd als dochter van een beroepsmilitair. Na haar lagere schooltijd bij de Blauw Nonnen in de Tuinwijk ging ze op internaat bij ‘de Franse nonnen’ in Hoeselt. “Daar heb ik mijn voordeel mee gedaan, want ik heb mijn hele beroepsleven lang tweetalig gewerkt”, vertelt Jetje. “Eerst bij de RVA en daarna bij de arbeidsrechtbank. René heb ik leren kennen op een dansavond in café Reeckmans in Kuringen. Op mijn 26ste zijn we getrouwd.”

Zonneklopper

“Ik heb altijd goed gewerkt, maar ook veel genoten”, vertelt Jetje. “Zo ging ik dikwijls naar zee, soms alleen, soms met vriendinnen of de familie. René ging niet mee, die bleef liever thuis bij zijn duiven. Ik ben altijd een zonneklopper en een zwemmer geweest. De Belgische en de Spaanse kust, dat waren mijn vaste plekjes. Een heel andere reis die me is bijgebleven, is een uitstap met de parochie van Kuringen naar Rome. Daar zijn we toen bij paus Johannes-Paulus II op audiëntie geweest. De paternoster die ik toen als aandenken heb gekregen, heb ik nog altijd.”

Op haar 53ste verhuisden Jetje en René van hun huis in Kuringen naar een kangoeroewoning bij zoon Willy en schoondochter Monique. “René en Willy zijn allebei in 2013 gestorven, maar ik ben daar nog tot 2020 blijven wonen. Dat ging perfect, want mijn gezondheid is altijd pico bello geweest. Misschien komt het omdat ik, nadat ik in mijn jonge jaren eens zat ben geweest, nooit meer alcohol gedronken heb. Of zou het helpen dat ik elke dag de kruiswoordraadsels en woordzoekers in het Belang van Limburg oplos?” (raru)

Jetje Bollen

Geboortedatum: 22/10/1922

Geboorteplaats: Hasselt

Woonplaats: Villa Temporis in Hasselt

Beroep: bediende RVA en arbeidsrechtbank

Echtgenoot: René Marcoen († 2013)

Kinderen: Willy († 2013)

Kleinkinderen: Goele (41)

Achterkleinkinderen: Will (3)