Mandy Moore voor de tweede keer moeder geworden

De 38-jarige actrice, onder meer bekend van haar rollen in tienerfilms zoals A Walk to Remember en Saved!, deelde twee dagen geleden een foto op Instagram van haar kersverse zoontje. “Oscar Bennett Goldsmith liet een beetje lang op zich wachten maar het ging toch vlotter dan de bevalling van zijn grotere broer en dat tot grote vreugde van zijn ouders”, schreef ze erbij.

Ook wordt meteen een cliché bevestigd. “Onze harten zijn in omvang verdubbeld en het instant gevoel van liefde voor hem, het is verbazingwekkend. Hij is onbeschrijflijk en we zijn zo dankbaar voor ons gezin van vier.”

De actrice trouwde in 2018 met singer-songwriter Taylor Goldsmith. Het paar verwelkomde in 2021 hun eerste kindje, August Harrison Goldsmith.