Rudi laat job schieten om houten lepels te maken

Genk

In 2020 maakte Zonhovenaar Rudi Jamaer een drastische keuze door zijn job als manager in de bouwsector achter zich te laten en als houtsnijder voor zichzelf te beginnen. “Mijn hoofd is weer in balans”, zegt hij.

Rudi bemande een van de vele standjes tijdens Handgemarkt, een beurs in hartje C-mine waar alle producten zelf of met de hand gemaakt zijn. Met de vele houten lepels in allerlei lengtes, afgewerkt en onafgewerkt, op een tafeltje trekt Rudi de aandacht. Drie jaar geleden durfde hij zich niet indenken dat zijn leven zo’n drastische wending zou nemen. “Ik was manager techniek in de bouwsector”, vertelt Rudi. “Dat was een erg drukke job. ’s Morgens vroeg opstaan en de hele dag in de weer om mijn opdrachten klaar te krijgen. Elke dag stond ik in de file en ik heb ontelbaar veel kilometers gemaakt. Maar plots voelde ik dat mijn lichaam geen energie meer kreeg. Dan ga je nadenken. Over wat je doet met het beetje tijd dat je nog rest voor de rest van je leven. Ik ging een cursus houtsnijden volgen en stelde vast dat ik mij volledig kan verliezen in het bewerken van hout.”

Traagheid

Voor Rudi reden genoeg om te kappen met zijn loopbaan en zich te focussen op hout. “Nu geef ik workshops houtbewerken”, gaat Rudi verder. “Mensen kunnen bij mij onder meer een lepel uit hout maken. Dat is niet meteen het doel op zich. Wel kunnen opgaan in de traagheid. Mijn hoofd is weer in balans sinds ik hiermee gestart ben en ik kan weer luisteren naar wat er thuis gezegd wordt. En dat wil ik ook teweegbrengen bij de mensen die bij mij workshops volgen.”

“Ik maak een lepel klaar in drie uur”, aldus Rudi. “Voor mijn gasten is dat een dagevent. We gaan van start met een kampvuur, koffie en gesprekken als aanloop naar het praktische gedeelte. Voor de workshops gebruik ik zacht hout zoals berk en linde omdat dat makkelijker te bewerken is. Zelf prefereer ik hard hout. De workshops organiseer ik voor zes tot acht personen in een rustieke plek in Zonhoven aan de grens met Bokrijk.” (cn)

Wie workshops bij Rudi Jamaer wil volgen, kan eens een kijkje nemen op zijn website www.atelierjamaer.be