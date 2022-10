Vrouw vraagt vriend ten huwelijk en krijgt bakken kritiek: waarom breuk met traditie zelfs anno 2022 op zoveel weerstand botst

“Je hebt geen zelfrespect”, “dat is de taak van een man”, “echt fout wat je deed”… Het zijn maar enkele verontwaardigde reacties die de 27-jarige Sukhmin Garcha over zich heen kreeg toen ze haar vriend ten huwelijk vroeg en het filmpje op Tiktok postte. En dat allemaal omdat ze volgens andere gebruikers van het videoplatform breekt met een traditie. Maar waarom houden we zo vast aan die gewoonte? En heeft een vrouw dan helemaal niets te zeggen over het huwelijksaanzoek?