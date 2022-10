550 wandelaars griezelen mee tijdens halloweentocht in Rooierheide

Diepenbeek

Samen met de Chiromeisjes en de KLJ organiseerde het oudercomité van de Vrije Basisschool een halloweentocht door de bossen en straten van Rooierheide. Met ruim 550 inschrijvingen liep het parcours aardig vol.

Voor de kinderen tot 8 jaar werd de wandeling al in de vroege avond aangevat. Op hun pad ontmoetten de - vaak zelf verklede - kinderen spoken, reuzenspinnen en griezelbeelden. Een bezoekje aan het huisje van Oraline mocht niet ontbreken, want daar zat haar reuzegrote kat te wachten, samen met enkele levende rotsen en een lang geleden overleden opa. Iets verderop kropen de kinderen door een huis vol spinnen en liepen ze door een tunnel met wel 100 knuffels.

Het stevigere werk was voor de groteren en gebeurde bij volledige duisternis. Verschillende schrikattracties deden de harten sneller slaan. Een wild figuur met een draaiende kettingzaag deed menig dappere wandelaar een stap achteruit zetten. De wandeling startte in het bos en eindigde in het halloweendorp. Daar konden de deelnemers iets eten en drinken. Voor de kinderen stonden er springkastelen, een speleobox, een grime- en een knutselstand. Vandaar mochten ze een trick or treat-tocht beginnen in het de omliggende straten. Ook in het woonzorgcentrum mochten ze binnen. Overal waar oranje ballonnen aan de deur hingen, waren ze welkom. chpa