Zuster Maria Vanherk krijgt zilveren eremedaille voor 63 jaar missionariswerk in Rwanda

Bocholt

Al 70 jaar in het klooster, waarvan al 63 jaar werkzaam als missionaris in Kigali (Rwanda). Voor die uitzonderlijke dienstbaarheid werd Maria Vanherk (97) gehuldigd en ontving ze een zilveren eremedaille.

In 1958 vertrok zuster Maria naar Kigali, waar ze jarenlang in moeilijke omstandigheden scholen en huizen bouwde en tussen de mensen werkte. “De genocide was een moeilijke periode”, vertelt de zuster. “Met één arts en enkele verpleegkundigen verzorgden we ontelbare zieken en gekwetste Rwandezen. Nadien werkte ik in een vluchtelingenkamp in Bukavu.”

Krijgen vult een hand, geven vult het hart. Dat is de leefregel van Maria. Ondanks haar hoge ouderdom vertrekt de zuster nu dus terug naar haar missiepost in Rwanda, waar ze haar hart verloren heeft. “Vanwege haar uitzonderlijke dienstbaarheid ontvangt zuster Vanherk de zilveren eremedaille van verdienste”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen. “Ze is een ereburger waar Bocholt fier op mag zijn.” rdr