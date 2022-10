Landelijke Gilde Opgrimbie op bezoek in struisvogelboerderij

"In de boerderij kregen we een uitgebreide uit van de eigenschappen van de struisvogels en waarom de eigenaar deze dieren houdt, hoofdzakelijk voor de eieren", vertellen de leden. "Een struisvogelei heeft een inhoud van 1,7 liter. Daarvan worden verschillende gemaakt zoals dag- en nachtcrème, schmink, advocaat drank, pannenkoeken enzovoort. Al deze producten worden ook te koop aangeboden in de boerderij. De eierschalen worden ook gebruikt om schemerlampjes van te maken, om op te graveren of op te verven. Een struisvogel weegt tussen de 100 à 140 kg en wordt natuurlijk ook gebruikt voor zijn vlees, maar van deze kilo’s blijft maar een derde over aan vlees. De boerderij heeft ook alpaca’s en ezels waarmee je kan gaan wandelen."

Daarna ging de reis verder voor een maaltijd naar de Kaasboerin in Mol, waarna het richting brouwerij Cornelissen in Opitter (Bree) ging. "Zij brouwen 17 soorten bier met een afzet over de hele wereld, zelfs Rusland", zo leerden de leden van de Landelijke Gilde. "Er werd een hele rondgang gedaan met de gidsen en het belangrijkste was de degustatie achteraf. Je kan begrijpen dat het daarna in de bus nog gezelliger was. Nu maken we ons weer op voor onze volgende activiteit: de buutteavond die doorgaat op 19 november met zeven buutteredenaars."