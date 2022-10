SD Worx houdt multitalent Kata Blanka Vas langer aan boord, ploeg gaat mee in haar olympisch project

Vas is een veelvoudig Hongaars kampioene in het veld, op de mountainbike, op de weg en in het tijdrijden. Vooral in het veld maakte ze de voorbije jaren indruk. Vorige donderdag won ze nog de Kermiscross in Ardooie, haar vierde overwinning dit crossseizoen.

Vas benadrukte op de teamwebsite dat ze zich helemaal thuis voelt bij SD Worx. “Ik hoefde niet lang na te denken toen ik mijn contract kon verlengen”, aldus Vas. “Binnen de ploeg kan ik de combinatie weg, veldrijden en mountainbike blijven doen. Zo zal ik komend jaar ietwat meer mountainbikewedstrijden met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024 rijden.”

Ook de Schotse Anna Shackley verlengde haar contract bij SD Worx tot eind 2024. Bij het Nederlandse team rijdt met kopvrouw Lotte Kopecky één Belgische. (belga)