Weer geen president gekozen in Libanon

De Libanese parlementsleden zijn er maandag weer niet in geslaagd een opvolger te kiezen voor president Michel Aoun, van wie de ambtstermijn over een week afloopt. Het was de vierde poging om een nieuwe president te kiezen. Het parlement is verdeeld in twee kampen, dat van de pro-Iraanse Hezbollah en dat van de tegenstanders.

Parlementslid Michel Moawad, die tracht de stemmen van het kamp dat tegen Hezbollah is te verenigen, kreeg maandag 39 stemmen achter zijn naam. Dat aantal ligt ver van de 86 stemmen die nodig zijn om in de eerste ronde te worden verkozen. De zoon van voormalig president Rene Moawad, die in 1989 werd vermoord, kreeg drie stemmen minder dan tijdens de vorige zitting afgelopen donderdag. Activist en professor Issam Khalifé kreeg tien stemmen. Vijftig parlementsleden stemden blanco, onder wie parlementsleden uit het pro-Hezbollahkamp.

Libanon stevent af op een politiek vacuüm, bij gebrek aan een kandidaat die een meerderheid van stemmen kan behalen in het parlement, waar geen enkele partij een duidelijke meerderheid heeft. De verkiezing van een nieuwe president kan maanden duren in Libanon. Het land gaat gebukt onder politieke meningsverschillen die ook de regeringsvorming hinderen. Sinds 2019 verkeert het land bovendien in een zware economische crisis.