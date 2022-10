Vogelgriep vastgesteld in Hoogstraten

Bij een commercieel pluimveebedrijf in Hoogstraten, in de provincie Antwerpen, is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd. Er werd een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld rond de haard.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. FAVV roept mensen die symptomen vaststellen bij hun pluimvee of vogels, op om een dierenarts te raadplegen. Voor geregistreerde pluimveehouderijen geldt sinds 5 oktober een afschermplicht.

Ook vraagt het FAVV aan particuliere houders om het pluimvee zoveel mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld door de ren te overspannen. De dieren voederen moet nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd. Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren. Aan wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, wordt bovendien gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

Het FAVV herinnert alle houders van pluimvee er ook aan dat het vogelgriepvirus meer en meer aan het circuleren is onder wilde vogels. Het risico dat pluimvee met vogelgriep besmet wordt door contact met wilde vogels is dan ook hoog en het FAVV verwacht daarom een zwaar vogelgriepseizoen.

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.