Veertiger betrapt met 1 liter GHB in auto en krijgt 12 maanden cel met uitstel

Op 22 september 2020 werd de veertiger in Lummen met zijn auto aan de kant gezet door de politie nadat hij opviel door zijn sportieve rijstijl. In de wagen vonden de inspecteurs 1 liter GHB, goed voor 2.150 gram. De huiszoeking die volgde in zijn appartement in Hoeselt, was ook positief op drugs. Daar vonden de inspecteurs nog eens 367 gram GHB en wat speedrestanten.

De man bekende dat hij drugs in zijn bezit had voor eigen gebruik, maar beweerde nooit te dealen. Volgens de procureur wijzen de sms- en chatberichten in zijn telefoon echter wel op een handeltje. “Hij bevoorraadde zich in Lummen en verkocht ook regelmatig”, zo sprak de aanklager.

Werkstraf

Zijn advocaat wees naar de intensieve job die zijn cliënt uitvoerde als oorzaak van het druggebruik van de man. “Hij werkte twaalf jaar lang voor een evenementenfirma. In die sector wordt er open en bloot drugs gebruikt. Omdat hij vroeg moest beginnen en pas laat stopte met werken, woog dat fysiek zwaar door. Zo is hij gevoelig geworden voor drugs en begon hij het ook te gebruiken”, zo schetste de raadsman van de veertiger het leven van zijn cliënt. De handel werd wel ontkend. “Hij ging al eens drugs halen voor vrienden, maar iedereen betaalde zijn eigen deel. Het was puur een vriendendienst.”

Volgens de Tongerse rechter zijn de feiten bewezen. Hij veroordeelde de veertiger tot een celstraf van 12 maanden en een geldboete van 8.000 euro, beiden met volledig uitstel onder voorwaarden. Zo moet de veertiger een behandeling volgen om van zijn middelenproblematiek af te raken.