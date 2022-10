Afghaan die collega overgiet met hete olie in Lanakense carwash krijgt 4 jaar cel

In 2019 verscheen de Afghaanse man voor de eerste keer voor de Tongerse correctionele rechtbank om zich te verantwoorden voor de feiten in de nacht van 24 op 25 augustus 2018, aan de carwash op de Bilzerbaan in Lanaken. De Afghaan overgoot zijn Pakistaanse collega na een hevige discussie met gloeiend hete olie waardoor het slachtoffer derdegraads brandwonden aan zijn armen en eerstegraads brandwonden aan zijn gezicht en hals opliep. De dader sloeg op de vlucht en was een tijdje voortvluchtig. Het slachtoffer werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde buiten levensgevaar.

Cocaïne in eten

De Afghaanse man zaaide tijdens zijn verhoren telkens twijfel over de feiten. Zo gaf hij de feiten meermaals gedeeltelijk toe, maar schoof hij wel telkens de verantwoordelijkheid van zich af. Tijdens de eerste zitting voor de rechtbank verklaarde de Afghaanse beklaagde dat hij te veel had gedronken, maar wees hij ook meteen naar het slachtoffer. “Hij is ook fout geweest want hij had cocaïne in mijn eten gedaan.” De vluchteling probeerde zelfs twijfel te zaaien over de brandwonden die de man opliep. “Misschien komt dit wel door de chemicaliën die we gebruiken voor de schoonmaak van auto’s in de carwash?”, klonk het.

Toen de zaak begin deze maand opnieuw voor de Tongerse rechtbank kwam, na deskundig onderzoek over de verwondingen, de blijvende schade en de kosten voor een mogelijke huidtransplantatie bij het slachtoffer, probeerde hij opnieuw de schuld in de schoenen van het slachtoffer te schuiven. “Het klopt dat ik die pot met olie naar hem heb gegooid, maar hij kon ontkomen. Nadien heeft hij zijn eigen armen in brand gestoken”, zo hield de man vol.

4 jaar cel

Maandagochtend oordeelde de Tongerse rechter in het vonnis dat de Afghaan wel degelijk alle schuld draagt en dat op basis van de getuigenverklaringen, de teruggevonden oliesporen op de muren en het medisch dossier. “De beklaagde was in een andere kamer olie aan het opwarmen op het vuur. Op een gegeven moment heeft beklaagde zich met de pot olie naar het slaapvertrek van het slachtoffer begeven om de olie over het slachtoffer te gooien. Gelet op de verplaatsing en de tijd waarin de beklaagde had kunnen reflecteren en op zijn stappen terugkeren, wijst op een weloverwogen, voorbedachte daad”, luidt het vonnis.

Omdat het slachtoffer een asielzoeker was en de mutualiteit niet tussenkwam, nam Fedasil de medische kosten, waaronder 25.000 euro voor de operaties en behandelingen, op zich. In totaal krijgen zij een schadevergoeding van 41.693 euro. Het slachtoffer zelf krijgt een bedrag van 26.291 euro. De Afghaan moet voor vier jaar naar de gevangenis.