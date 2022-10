Faith pronkt met volle glimlach nadat ze al haar tanden was verloren door haar drugsverslaving: “Ik lachte al jaren niet meer”

De 23-jarige Faith laat trots haar volle glimlach zien op sociale media. Op haar veertiende raakte ze verslaafd aan meth, maar zes jaar later, in juli 2020, stopte ze. Haar verslaving liet echter wel sporen na: ze verloor bijna al haar tanden. Nadat ze was afgekickt, besloot Faith iets te doen aan haar gebit. “Ze waren vreselijk. Ik lachte al jaren niet meer vanwege mijn tanden.” Met behulp van een inzamelactie en subsidies kon ze een kunstgebit laten zetten. ”Ik moest oefenen hoe ik moest lachen, want het was al zo lang geleden … Nu vind ik het heerlijk om te glimlachen”, aldus de influencer.