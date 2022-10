Lugubere beelden tonen hoe man nietsvermoedende reiziger op metrospoor duwt in New York

De politie van New York (NYPD) heeft zaterdag verontrustende beelden vrijgegeven van een man die een reiziger op het metrospoor duwde. Daarop is te zien hoe de aanvaller aan de ene kant van het perron staat terwijl hij zijn slachtoffer nauwlettend in het oog houdt. Vervolgens neemt de man een aanloop om de reiziger van zijn voeten slaan. Het slachtoffer raakte gewond, maar kon op tijd van de sporen worden gehaald. De politie is nog op zoek naar de dader.