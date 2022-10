Voor vol huis naar groepswinst? Nog enkele honderden tickets te koop voor Club Brugge-Porto

De Europese glorietocht van Club Brugge heeft ook een effect op de ticketverkoop. Terwijl de match tegen Leverkusen niet voor een vol huis werd gespeeld, waren alle tickets voor de match tegen Atlético wel de deur uit. En voor de wedstrijd tegen FC Porto van woensdag wordt hetzelfde scenario verwacht. Maandag waren er nog amper 500 tickets te koop, en die gaan de komende uren en dagen waarschijnlijk allemaal over de toonbank.

Groepswinst op het spel

Dat de fans er massaal bij willen zijn, is niet toevallig: bij een gelijkspel tegen Porto is Club namelijk groepswinnaar in groep B, en ontloopt het in de 1/8ste finales van de Champions League waarschijnlijk kleppers als Real Madrid, Manchester City, PSG en Bayern Munchen. Club is sowieso al geplaatst voor de volgende ronde.