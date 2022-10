Kylian Mbappé tekende bij PSG “het grootste contract ooit in de sport” en krijgt in drie jaar 630 (!) miljoen euro

Kylian Mbappé leek op weg naar Real Madrid, maar verlengde in mei dan toch zijn contract bij PSG. Volgens Le Parisien maakte Mbappé die bocht dankzij een ongeziene monsterdeal van 630 miljoen euro bruto salaris over drie jaar. “De onderhandelingen tussen PSG en Mbappé hebben geleid tot een in de sport ongezien contract, het contract van de eeuw, het grootste in de geschiedenis van de sport”, aldus Le Parisien.

Het gaat om een contract tot juni 2024 met optie op een bijkomend jaar die door de Franse steraanvaller van 23 jaar gelicht kan worden.

6 miljoen per maand

Concreet krijgt Mbappé 72 miljoen euro bruto per jaar, dat komt neer op 6 miljoen euro per maand. Maar dat is niet alles. Daarbij komt een gegarandeerde tekenpremie van 180 miljoen euro bruto die in drie schijven wordt betaald.

Tot slot zijn er voor de Franse spits ook getrouwheidspremies voorzien die jaar na jaar stijgen: eerst 70 miljoen euro, vervolgens 80 miljoen euro en als hij de optie op een derde jaar licht, nog eens 90 miljoen euro.

© AFP

De voorbije weken gonsde het nog van geruchten van Mbappé zou aansturen op een vertrek in januari richting Madrid, maar hij ontkende dat.

Nu blijkt waarom dat inderdaad erg onwaarschijnlijk is. Als Mbappé tot 2025 in de Parijse hoofdstad blijft, zal hij 630 miljoen euro bruto ontvangen. Volgens de algemeen geldende Franse belastingtarieven zou daar 282 miljoen euro netto van overblijven.

Dat is meer dan het recordcontract van Lionel Messi bij FC Barcelona. De Argentijn verdiende volgens de Spaanse krant El Mundo tussen 2017 en 2021 555 miljoen euro bruto in de Catalaanse hoofdstad.

Naast zijn vorstelijke inkomsten bij PSG heeft Mbappé ook een pak privésponsors. Hij heeft een contract met onder meer Nike, Hublot, EA Sports, Dior en Oakley. Volgens het Amerikaanse zakenmagazine Forbes leveren die deals hem nog eens 18,44 miljoen euro op.Forbes rangschikte Mbappé begin oktober al als best betaalde voetballer in haar jaarlijkse lijst, voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.