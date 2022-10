Ethan Hawke en Ewan McGregor perfect geloofwaardig als broers in zachte tragikomedie ‘Raymond and Ray’

Ethan Hawke en Ewan McGregor als broers in de tragikomedie ‘Raymond and Ray’ van Rodrigo Garcia. — © Apple TV+

De Colombiaans-Amerikaanse regisseur Rodrigo Garcia exploreert in ‘Raymond and Ray’ de impact van de vaderfiguur op zijn kinderen. Een fictief relatiedrama dat een heel persoonlijke lading dekt.

Het verhaal van Raymond and Ray is op het eerste gezicht niet zo bijzonder. Twee broers, Raymond (Ewan McGregor) en Ray (Ethan Hawke), vernemen dat hun oude vader overleden is en volgens het testament moeten ze zelf zijn graf delven. Tijdens de begrafenis ontdekken de broers dat de brutale vader die zij gekend hebben tegenover andere mensen een milde indruk naliet.

Regisseur Rodrigo Garcia, maker van de voortreffelijke serie In Treatment, wilde met deze zachte tragikomedie persoonlijke dingen vertellen. Garcia is immers de zoon van de in 2014 overleden Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez en bracht vorig jaar nog een boek uit met herinneringen over zijn vader. Hij schreef deze film bijna parallel met die memoires en dus kan het niet anders dat hij aan zijn eigen vader heeft gedacht.

Het thema van hoe weinig een kind over zijn ouders weet, blijft van begin tot einde doorschemeren. De film werkt als een bitterzoet drama, maar wordt vooral gedragen door Hawke en McGregor in topvorm. Van het moment dat je ze samen in beeld ziet, geloof je het dat ze broers zijn. Ze voeren je dan ook moeiteloos naar het weinig spectaculaire slot. (cc)

‘Raymond and Ray’ is te streamen op Apple TV+