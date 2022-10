PODCAST. Taner, uitbater berucht café Saz in Meulenberg, over rellen van 2013: “Dit mocht nooit gebeuren”

Zeven jaar geleden liep een schietpartij in het Meulenbergse café Saz bijna fataal af. De nu 33-jarige ex-cafébaas Taner kreeg voor die feiten zes jaar cel. In een nieuwe episode van ‘De Dadertapes’ doet hij zijn verhaal.

De schietpartij in 2015 is niet het eerste feit dat gelinkt kan worden aan café Saz, dat de pas 18-jarige Taner in 2008 samen met zijn vader opent. Het café zou even berucht worden als de wijk zelf, want binnen het jaar verandert de zaak van een gezellig muziekcafé in een pleisterplaats voor hangjongeren en dealers. In die tijd haalt café Saz meermaals de krantenkoppen, onder andere door een kassadiefstal en een gewapende overval op een sigarettenleverancier, vlak voor de deur.

Rellen in Meulenberg

Op 11 oktober 2013 wordt het café zelfs nationaal nieuws, wanneer tijdens rellen tussen Meulenbergse jongeren en de politie een agent levensgevaarlijk gewond raakt doordat hij een steen tegen het hoofd krijgt. Een steen die gegooid werd van aan café Saz. “Iemand moest de pineut zijn, en dat was ik”, vertelt Taner in de driedelige podcast. Café Saz wordt op politiebevel voor drie maanden gesloten, maar ook daarna wordt de zaak nauwlettend in de gaten gehouden.

Taner werd in 2017 veroordeeld voor poging doodslag in zijn café Saz in Meulenberg. In onze podcastreeks ‘De Dadertapes’ vertelt hij zijn versie van de feiten. — © Luc Daelemans

Een jaar na de rellen valt de politie binnen in het café voor een drugscontrole. Tijdens die actie worden naast sporen van druggebruik ook een defect jachtgeweer, enkele zakmessen en een wapenstok gevonden. Het levert Taner in 2016 een veroordeling op wegens verboden wapenbezit en het faciliteren van druggebruik, maar de man krijgt opschorting van straf.

Poging doodslag

Op het moment van die veroordeling is Taner vrij onder voorwaarden voor een ander, veel ernstiger feit, namelijk poging doodslag. In ‘De Dadertapes’ vertelt Taner tot in detail zijn versie van wat er zich die zaterdagnacht, op 8 maart 2015, in café Saz heeft afgespeeld. Ook heeft hij het uitgebreid over de rellen in Meulenberg, over zijn verblijf in de gevangenis, en over hoe hij zijn leven sinds z’n voorwaardelijke invrijheidstelling in 2021 weer op de rails zet.

© Luc Daelemans

Luister nu gratis naar ‘De Dadertapes’ via hbvl.be/podcast, via de hbvl-nieuwsapp (scan de QR-code) of via jouw favoriete streamingplatform: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ....

