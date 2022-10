“Wagner-muur lijkt vooral Russische propaganda, militair stelt het niet veel voor”

Russische media hebben de voorbije dagen beelden verspreid van een zogenaamde Wagner-muur, vernoemd naar het huurlingenleger dat de versterkte verdedigingsgordel in Loehansk en Donetsk aanlegt. Die moet Russische troepen beschermen tegen de Oekraïner. “De Wagner-muur lijkt in de eerste plaats vooral Russische propaganda, want militair stelt het niet veel voor”, zegt defensiespecialist Sven Biscop.