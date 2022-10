Frituristen moeten ingrijpen: “Frieten worden 20 procent duurder en openingsuren worden aangepast”

De prijzen stijgen voor iedereen, maar frituren worden extra getroffen, licht Lefèvre toe. “De kostprijs van een pakje friet bestaat uit een aantal elementen. En die zijn nagenoeg allemaal duurder geworden”, zegt hij. “Bovendien zijn er bepaalde elementen die in onze kostprijs zwaarder doorwegen. Wij hebben bijvoorbeeld veel meer nood aan olie, gas en afval dan een kledingwinkel. En laat dat nu juist zaken zijn die extra duur zijn geworden.”

Vrij fors omhoog

Frituristen kunnen dus niet anders dan hun prijzen op te slaan. En die prijsstijging zal meteen vrij sterk zijn, denkt Lefèvre: “Ik verwacht zo’n 10 à 20 procent tegen het eind van het jaar. Sommigen hebben de prijsstijging al doorgevoerd, bij anderen moet dat nog gebeuren.” Waar een pakje friet een paar maanden geleden nog gemiddeld 2,5 euro kostte, zou dat eind dit jaar zo’n 2,75 of 3 euro zijn. Al hangt het van geval tot geval af. “Ik heb afgelopen week ook een friturist gehoord die zijn prijzen weigerde te verhogen dit jaar”, zegt Lefèvre.

Sowieso gaan frituristen ook op zoek naar andere manieren om uit de kosten te geraken. “Minder frieten serveren of inboeten op kwaliteit is geen optie”, vindt Lefèvre. “Ik zie dat mensen nu wat vroeger hun deuren sluiten of een extra sluitingsdag inbouwen. Dat is een afweging die je moet maken. Als je maar vijf pakken friet verkoopt op maandagavond of amper verkoopt na 22 uur, is het interessant om dan te sluiten. Klanten moeten maar op tijd naar de frituur gaan.”

Of de crisis ook invloed heeft op de verkoopcijfers, durft Lefèvre niet te zeggen. “Het is voorlopig nog speculeren, maar ik denk niet dat mensen hun gebruikelijk pakje friet gaan overslaan. Er is zoveel slecht nieuws in de wereld dat het toch belangrijk is dat je een keer per week iets lekkers kan eten”, besluit hij.