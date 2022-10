One-shot ‘Boiling Point’ is indrukwekkende amuse-gueule in afwachting van je restaurantbezoek

Stephen Graham (rechts) als chef in ‘Boiling Point’, een restaurantdrama in een enkel shot. — © Paradiso

Als regisseur moet je een beetje masochistisch zijn om je film in één shot op te nemen. Een enkele fout en je kan opnieuw beginnen. Toch zijn er filmmakers die vinden dat zo’n one-shot het realisme vergroot. In het verleden bewezen Russian Ark, Victoria en Utøya: July 22 dat die aanpak tot zeer verrassende resultaten kan leiden.

© Paradiso

Hetzelfde geldt voor het voortreffelijke Boiling Point van de Britse ex-acteur Philip Barantini. De film speelt zich af tijdens de eerste 90 minuten van de avonddienst in het Londense restaurant Jones & Sons. Chef Andy (een fenomenale Stephen Graham) staat zwaar onder druk. De gezondheidsinspectie heeft zijn 5 sterren verlaagd naar 3 sterren, zijn voormalige baas wil hem een pak geld afpersen en het hoofd van de kelners lijkt haar job niet aan te kunnen.

In 90 minuten leer je vooral het wel en wee in een restaurantkeuken kennen, min of meer zoals in de geweldige serie The Bear. Maar achteraf ben je vooral onder de indruk van dat ene shot. Naar verluidt heeft Barantini vier pogingen gewaagd. Heel straf. (cc)

‘Boiling Point’ speelt nu in de bioscoop