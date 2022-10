‘The Watcher’ is meer zwarte komedie dan echte horror

In 2014 kocht de Broaddus-familie een luxueus huis op 657 Boulevard in Westfield, een van de veiligste en rijkste stadjes in New Jersey. De familie had er zich nog maar pas gevestigd of ze kreeg getypte brieven van een onbekende die zich The Watcher noemde. Politie en detectives werden ingeschakeld, maar er kon geen dader gevonden worden.

© ERIC LIEBOWITZ/NETFLIX

Rond dit incident schreef Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, Ratched) een zevendelige miniserie waarbij hij het echte Watcher-verhaal helemaal naar zijn hand zette. Waarschijnlijk omdat de zaak geen resolutie kreeg en er buiten het sturen van bedreigende brieven geen andere misdaad werd gepleegd. Dus fictionaliseerde hij erop los.

Zo verwerkte hij de slachtpartij uit 1971 in Westfield door seriemoordenaar John List in het verhaal, zodat die kon functioneren als een The Shining-achtige achtergrondnarratief. Naar de klassieker van Kubrick verwijst Murphy overigens heel nadrukkelijk. Daarnaast voegde hij elementen toe uit Cape Fear van Martin Scorsese, The People Under the Stairs van Wes Craven en Rosemary’s Baby van Roman Polanski.

© ERIC LIEBOWITZ/NETFLIX

Het is zeker geen toeval dat de hoofdactrice uit deze laatste film, Mia Farrow, gecast werd als een van de griezelige buren. Hoofdacteurs Naomi Watts en Bobby Cannavale zijn overtuigend als het niet zo snuggere koppel dat na een eerste brief van de giftige pen meteen paranoïde wordt en iedereen in de buurt begint te beschuldigen. Hun reacties zijn helemaal over the top, maar dat is in lijn met de serie die al dan niet bewust meer een zwarte komedie of satire wil zijn dan een thriller. The Watchter lijkt finaal bestemd voor mensen die niet van echte horror en gewelddadige films houden, maar toch een beetje bang willen gemaakt worden. (cc)

‘The Watcher’ speelt op Netflix