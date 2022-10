Hasselt

Robin Prickaerts (30) uit Rekem, stedenbouwkundige bij Arcadis in Hasselt

Nikki Bollen (30) uit Boorsem, architect

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al van in onze middelbare schooltijd in het college van Maasmechelen. Tien jaar geleden is de vonk overgeslagen toen we aan de UHasselt studeerden”, vertellen Nikki en Robin. “We kijken uit naar de geboorte van ons eerste kindje rond Kerstmis.”(raru)

