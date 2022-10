Taylor Swift geeft inkijk in haar slapeloze nachten op album dat wééral record breekt

LEES OOK. Arctic Monkeys brengen op nieuwe plaat melancholie op een bedje van strijkers

“Waar heb ik dit geluk aan verdiend?” Zo reageert Taylor Swift op de records die haar nieuwe plaat breekt. Minder dan 24 uur had Midnights nodig om het Spotify-record van meest gestreamde album in één dag (185 miljoen keer!) te verbreken. Ook op dat andere muziekplatform Apple Music schopte Midnights het prompt tot meest succesvolle popalbum aller tijden. “Het lijkt alsof ik droom”, aldus Swift. Dat treft, want Midnights bundelt een dozijn nachtelijke overpeinzingen.

De dertien liedjes, aangekondigd als “een reis door verschrikkingen en zoete dromen”, schreef Swift tijdens evenveel slapeloze nachten. Dat het popfenomeen zoals steeds het hart op de tong draagt, maakt van Midnights een collectie emo-pop die vaak dieper snijdt dan de gladde productie suggereert. “Ik denk niet dat ik al ooit eerder zo diep in mijn onzekerheden ben gedoken”, licht Swift toe.

In You’re on Your Own, Kid schildert ze haar jongere ik af als een fragiel buitenbeentje. “No one wanted to play with me as a little kid”, bekent de superster in het afsluitende Mastermind. Zelfs de bedrieglijk catchy single Anti-Hero blijkt een kritisch stukje zelfreflectie. “It’s me / I’m the problem”, analyseert Swift, die naar eigen zeggen worstelt met het idee dat haar leven onhandelbaar groot is geworden. Het naar Billie Eilish neigende Vigilante Shit is dan weer een bitterzoete wraaksong. Zou haar ex Harry Styles zich aangesproken voelen?

Niet dat het op Midnights uitsluitend kommer en kwel is. In Lavender Haze, mee geschreven door Zoë Kravitz, bezingt Taylor Swift de bloemetjesnevel waarin ze wil vertoeven, hintend naar haar huidige relatie met de Britse acteur Joe Alwyn. Ook Sweet Nothing en het fluweelzachte Lana Del Rey-duet Snow on the Beach zijn ronduit mooie romantische mijmeringen.

Dat Midnights met overwegend introspectieve liedjes niet bepaald op de dansvloer mikt, gaan de miljoenen Swifties niet betreuren. Die fans horen hun idool wat graag diep in haar soms vertroebelde gemoed woelen. Dat Swift met afwisselend dromerige en droefgeestige synthpop geen nieuwe horizonten verkent, maar eerder een volwassen opvolger van haar acht jaar oude hitalbum 1989 aflevert, vergeven ze haar vast ook.

‘Midnights’, Taylor Swift, nu te beluisteren.