Brecht en Gwenny in As. — © Geert Vanloffelt

As

Brecht Van Bael (28) uit Genk, elektricien bij Elcoo in Genk

Gwenny Vandendries (24) uit As, huishoudhulp bij Net=Net in Oudsbergen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “De vonk sloeg over in 2017 toen we elkaar tegen het lijf liepen op het Balatonfestival in Hongarije”, verklapt de bruid. (geva)

