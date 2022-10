Oudsbergen

John Geerkens (30) uit Oudsbergen, kraanmachinist bij Mega Max

Mandy Knooren (25) uit Oudsbergen, kinderbegeleidster bij Letterbos Heusden

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Als lid van de jeugdbrandweer in Bree kenden we elkaar. Pas jaren later toen we elkaar terugzagen, is de vonk overgeslagen”, vertellen Mandy en John. (rdr)

