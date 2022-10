Borgloon

Kristof Sokolowski (33) uit Genk, leerkracht

Kelly Van Kriekelsvenne (30) uit Genk, leerkracht

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? In 2013 op het werk (Campus Tungri OV4). Na een mooie vriendschap sprong later de liefdesvonk over. (rudc)

