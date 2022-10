Pas getrouwd: Bart en Grace in Lummen

Lummen

Bart Adams (54) uit Lummen, zaakvoerder van Apotheek Adams

Grace Sihombing (52) uit Jayapura (Indonesië), onderwijzeres bij Grace English Course in Jayapura

Kinderen: Janne (25) en Matt (20)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Ik was meerdere keren in Indonesië om te duiken en Grace kwam verschillende keren op vriendenbezoek in Europa. Maar we hebben elkaar pas in 2018 via Tinder leren kennen toen Grace in Maastricht verbleef. Ondanks de pandemie slaagden we er in elkaar regelmatig te bezoeken. Uiteindelijk trouwden we in Jakarta voor de kerk”, vertelt Bart. (klu)

