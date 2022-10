Tandem Hoet-Monsieur sluit internationale carrière af met tweede wereldtitel: “Stoppen op een hoogtepunt”

Met glans hebben Griet Hoet (slechtziend) en Anneleen Monsieur afscheid genomen van hun internationale topsportcarrière: op de slotdag van het WK G-baanwielrennen in St-Quentin-en-Yvelines (Frankrijk) behaalden ze een tweede wereldtitel. Ze wonnen in de sprint. Ewoud Vromant reed brons in de omnium dankzij een vijfde plaats in de scratch op deze slotdag

“Podium ja, maar een tweede wereldtitel, dat had ik niet verwacht”, reageerde Griet Hoet. Haar pilote Anneleen Monsieur beschrijft de finale tegen de Australiërs (2-1): “We herpakten ons in de tweede race. In de derde wedstrijd kwamen de Australiërs er nog onder, maar we hebben daarna gewoon nog alles gegeven.”

Hoet en Monsieur veroverden eerder al wel eremetaal, maar stonden in Saint-Quentin-en-Yvelines voor het eerst op het hoogste schavotje. In 2020 veroverden ze op het WK in Milton zilver in de sprint en brons in de achtervolging, vorig jaar op de Paralympische Spelen in Tokio brons op de kilometer. Op die afstand werden ze zaterdag ook wereldkampioen. Na dit seizoen hangen ze de tandem aan de haak. Woensdag 15 november nemen Hoet en Monsieur op de Zesdaagse van Gent in de regenboogtrui afscheid van het Belgische publiek. “Ik ben degene die wil stoppen”, zegt Hoet. “Ik ben 44 jaar en vrees dat we niet meer voldoende marge hebben om nog te concurreren. Ik ben superblij dat we op een hoogtepunt stoppen. Het is krachtig van ons om ermee op te houden op ons hoogtepunt.”

Brons voor Vromant

Ewoud Vromant (C2) reed in de scratch naar een vijfde plaats. Daarmee klom hij naar plaats drie in het omnium en zo sluit de werelduurrecordhouder zijn WK toch nog met een medaille af. “Het WK liep niet helemaal zoals gepland, ik was deze week niet goed genoeg om mijn titel op de individuele achtervolging te verlengen. Dat was mijn doel, maar misschien was ik net niet fris genoeg. Ik was wel in vorm en heb er in de voorbereiding alles voor gedaan, dat bewijst het brons in de omnium.”

Op de slotdag kwam ook de mannentandem Milan Thomas-Jonas Goeman in actie in de sprint. Met een zevende tijd gingen ze naar de kwartfinales, maar daarin was de Britse tandem Ball-Lloyd te sterk. In de strijd om plaats zeven trokken ze wel aan het langste eind tegen Italië.

In de mixed team sprint reed de Belgische formatie met Ewoud Vromant (C2, starter), Louis Clincke (C4, tweede) en Niels Verschaeren (C5, slotrijder) naar een negende plaats.