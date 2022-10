Met de tip van Marleen Finoulst haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Marleen Finoulst, gezondheidsjournalist en medisch hoofdredacteur bij Pink Ribbon, gaat graag lang lopen. Voor haar vormen 10.000 dagelijkse stappen geen probleem. Integendeel: ze gaat soms slapen met veelvouden ervan op de teller. “Soms behaal ik er 40.000 per dag”, klinkt het trots. Haar grootste tip voor wie naar die warm aanbevolen 10.000 toe wil: “Podcasts zijn heel leuk om mee te nemen op wandeling. De Volksjury is geweldig. Je hoort altijd een spannend verhaal dat langer duurt dan 10.000 stappen. Je wil eigenlijk niet stoppen met bewegen.”

“Het is ook fijn om te wandelen via de fietsknooppunten. Op Instagram kun je jezelf laten inspireren door het account Staycation. De vrouw erachter ontdekt en beschrijft heel mooie wandelingen, die zich perfect lenen voor een uitstapje met twee.” Nog een tip om beter vol te houden: doe het met vriendinnen. “Spreek voor jullie iets gaan eten of drinken af om eerst een wandeling te maken. Check zeker wandelknooppunten.be en wandelsportvlaanderen.be om reeds uitgestippelde wandelingen te ontdekken en te beleven. Een aanrader, nu met al die mooie herfstkleuren.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.