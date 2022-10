Medewerkers kinderopvang aangeklaagd voor mishandeling nadat ze peuters stuipen op het lijf jagen met enge maskers

Vier voormalige medewerkers van een kinderdagverblijf in de Amerikaanse staat Mississippi worden aangeklaagd voor kindermishandeling nadat er in september video’s viraal gingen van vrouwen die met een Scream-masker een groepje peuters de stuipen op het lijf jagen.

In meerdere video’s is te zien hoe de medewerkers met de maskers op in de gezichten van de kinderen schreeuwen, die vervolgens klaarblijkelijk doodsangsten uitstaan.

“Het was erg moeilijk deze video’s te bekijken”, schrijft de sheriff. “Ik word misselijk als ik denk aan de angst die die kinderen moesten doorstaan.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De eigenaar van het kinderdagverblijf vertelt aan The Monroe Journal dat de medewerkers zijn ontslagen na het zien van de filmpjes. Ook worden zij aangeklaagd voor kindermishandeling. Een vijfde vrouw wordt ook vervolgd omdat ze het incident niet had gemeld.

Het Monroe County Sheriff’s Office heeft maandag een gesprek gehad met de ouders van de kinderen die betrokken waren. Zij zijn geïnformeerd over de aanklacht tegen de medewerkers.