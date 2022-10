Overgang naar wintertijd verhoogt risico’s voor zwakke weggebruikers

Het aantal voetgangers dat ernstig gewond geraakt of om het leven komt bij verkeersongevallen verhoogt met 76 procent in de avondspitsen na de overgang naar wintertijd. Dat blijkt maandag uit een studie van verkeersinstituut Vias.

Met de overgang naar de wintertijd winnen we in de nacht van zaterdag op zondag een uur slaap, maar verliezen we zondagavond ook een uur daglicht. Dat vertaalt zich in een verhoogd risico voor voetgangers en fietsers, aldus Vias.

Volgens het verkeersinstituut stijgt het aantal ongevallen met voetgangers in de periode van oktober tot november met 35 procent tijdens de avondspits. Het aantal ernstig gewonden en dodelijke slachtoffers onder voetgangers stijgt zelfs met 76 procent (+108% in Brussel). Er zijn niet alleen meer ongevallen, ze zijn ook 31 procent ernstiger, betreurt Vias.

Ook fietsers lopen meer risico. Vias meldt bijvoorbeeld vier keer meer ongevallen met een fietser bij zonsopgang en zonsondergang in oktober dan in juni, “hoewel er in de lente waarschijnlijk veel meer fietsers op de weg zijn dan in de herfst”.

“Waarschijnlijk zijn de botssnelheden bij de ongevallen hoger na de overgang naar wintertijd vanwege het slechte zicht”, aldus Vias. “Sommige bestuurders zien de voetganger niet en remmen veel te laat of helemaal niet. Het feit dat ritten die normaal gezien tijdens de avondspits bij daglicht worden afgelegd nu in volledige duisternis worden afgelegd, speelt ongetwijfeld een rol.”

Vias roept zowel voetgangers als automobilisten op om extra waakzaam te zijn.