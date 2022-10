Verdacht pakket in Borgerhout onschadelijk gemaakt: geviseerde woning is van stiefzus van ‘De Algerijn’

In de Schoenstraat in Borgerhout is maandagochtend een verdacht pakket opgemerkt door een voorbijganger. De politie stelde een ruime perimeter, ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en heeft het pakket onschadelijk gemaakt. Verschillende woningen in de omgeving zijn ontruimd. Wellicht was het pakket gericht aan de stiefzus van Mohamed R.C., alias De Algerijn.

De Antwerpse politie kreeg rond 8 uur een melding over een verdacht pakket in de Schoenstraat in Borgerhout. “Een voorbijganger zag het pakket voor een woning staan en verwittigde de hulpdiensten”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het pakket zou lijken op een explosief, waarna ontmijningsdienst Dovo ter plaatse is gevraagd.

De politie stelde een ruime perimeter in. “Uit voorzorg en op vraag van DOVO zijn enkele woningen in de buurt voorlopig ontruimd. Dovo zal nu het pakket verder analyseren, in afwachting van het onderzoek is de straat afgesloten”, zegt Bruyns.

De ontmijningsdienst heeft het nodige gedaan en kon het pakket onschadelijk maken. “Het grootste risico is geweken. Dovo heeft één schot afgevuurd en onderzoekt de inhoud van het pakket en of er geen bijkomende risico’s aan gebonden zijn”, aldus de politie.

Er zal nu nog sporenonderzoek gebeuren vooraleer de perimeter opnieuw wordt opgeheven.

De Algerijn

In de woning, waarvoor het pakket werd gelegd, woont een alleenstaande vrouw met haar kind. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om de stiefzus van Mohamed R. C., bijgenaamd De Algerijn. De uit Borgerhout afkomstige R.C. is een beruchte speler in het Antwerpse drugsmilieu en werd afgelopen zomer gearresteerd in Marokko. Het Antwerpse parket vervolgt de man in meerdere onderzoeksdossiers rond de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven, corruptie en gewelddelicten.