Met de tip van Goedele Liekens haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

“Op die 10.000 stappen focus ik me niet zozeer, hoewel ik een gezondheidsapp op mijn telefoon heb. Dan moet je wel constant je gsm binnen bereik hebben en daar probeer ik net van af te stappen”, klinkt het. Die gsm thuislaten, is dan ook meteen Goedeles grootste tip.

“Bij mij gaat het meer om buiten zijn: aandachtig te kijken naar de bomen, de blaadjes. Langs de weide heb ik zelfs allemaal veldbloemen gezaaid, die ik tijdens het wandelen goed bestudeer. Na mijn ziekte heb ik ervaren dat dat voor mij heel ontspannend werkt. En altijd goed in- en uitademen om volledig te ontstressen.”

Goedele geeft nog mee dat ze niet snel een wandeling zal skippen en dat ze de voorkeur geeft aan een stevig tempo in plaats van slenteren. “Als het niet lukt omdat het te druk is in het parlement, raak ik gefrustreerd”, klinkt het. “Het grote voordeel is dat ik een dwingeland in huis heb. Mijn hond dwingt me om elke dag op pad te gaan.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.