Directeur van Russische televisiezender “voorlopig” ontslagen na “barbaarse uitspraken” over kindermoord

Krasovsky (47) eiste in een televisieprogramma dat Oekraïense kinderen die geloofden dat Oekraïne was bezet door Rusland ofwel in een rivier moesten worden gegooid en verdronken, ofwel in een hut moesten worden opgesloten en in brand gestoken. Hij ontkende ook het bestaansrecht van Oekraïne, riep op tot het neerschieten van Oekraïners, en bagatelliseerde verkrachting.

Krasovsky, die ooit werd beschouwd als een liberale journalist, verheerlijkte de afgelopen jaren al meermaals geweld. Begin oktober zei hij nog over massale raketaanvallen op Oekraïne – waarbij toen 14 doden en ongeveer 100 gewonden vielen – dat die hem “gelukkig” maakten. Krasovsky predikte als directeur van de Russischtalige programmatie van RT maandenlang haat tegen Oekraïne, en staat al sinds februari op de Europese sanctielijst.

Ontslag

De uitzending veroorzaakte internationaal verontwaardiging, en gingen blijkbaar zelfs voor RT te ver. “De uitspraken van Anton Krasovsky zijn barbaars en gruwelijk”, reageerde RT-directeur Margarita Simonjan maandag toen ze het ontslag bekendmaakte. Ze had het ook over “tijdelijke krankzinnigheid”. Simonjan beëindigde de samenwerking naar eigen zeggen “voorlopig”, zodat niemand het idee zou krijgen dat zij of andere RT-medewerkers dezelfde opvattingen delen.

Krasovsky liet maandag weten dat hij spijt had van zijn uitspraken. “Soms laat ik me te veel meeslepen in mijn uitzendingen”, zei hij.