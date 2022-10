Huwelijk van nog geen vijf maanden

Het begon stormachtig en eindigde in een even groot tumult. De periode van Felice Mazzu als trainer van Anderlecht duurde amper vijf maanden. De kroniek van een aangekondigd ontslag.

25 mei 2022: Kompany weg

Anderlecht en Vincent Kompany gaan niet langer door met elkaar. Paars-wit moet – na een derde plaats in de competitie en een verloren bekerfinale – op zoek naar een nieuwe coach.

27 mei 2022: eerste contacten

De eerste contacten tussen Anderlecht en Felice Mazzu worden gelegd. Mazzu brengt Union op de hoogte, al liet hij de naam van Anderlecht niet vallen.

31 mei 2022: aanstelling

Anderlecht stelt Felice Mazzu voor als nieuwe trainer. “Hij brandt van ambitie – net als wij – om van Anderlecht opnieuw de nummer één van België te maken”, aldus voorzitter Wouter Vandenhaute.

20 juni 2022: amicaal op eerste training

De eerste training onder Felice Mazzu. Uit beelden van Mauve TV leren we dat de Italo-Belg heel amicaal met zijn spelers omgaat. Een tikje hier, een plaagstoot daar.

24 juli 2022: meteen winst

Anderlecht begint de competitie met een 2-0-zege tegen Oostende. Geen makkelijke zege, maar wel de drie punten. Een week later gaat Anderlecht al de boot in op Cercle, na een dramatische eerste helft.

9 augustus 2022: eindelijk akkoord

Anderlecht en Union vinden eindelijk een akkoord over de overgang van Mazzu. Dat Anderlecht zijn stadion ter beschikking stelt van de buren mochten ze zich plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League, heeft geholpen.

25 augustus 2022: Europese kwalificatie

Paars-wit plaatst zich na strafschoppen voor de groepsfase van de Conference League. Mazzu heeft zichzelf een pak tijd én krediet gekocht.

11 september 2022: Vandenhaute in de kleedkamer

Vandenhaute bezoekt de kleedkamers van het Kuipje in Westerlo na een (opnieuw) dramatische prestatie. De voorzitter doet dit wel vaker, klinkt het bij Anderlecht. Maar na een 1 op 12 in de competitie is het broodnodig.

18 september 2022: eerste keer vel gered

Mazzu redt zijn vel voor het eerst: hij wint met 4-1 van Kortrijk, in een match waar het mes hem op de keel stond.

9 oktober 2022: protesterende fans

Een eerste protestactie van de fans: ze blijven twaalf minuten buiten in de wedstrijd op KV Mechelen. Paars-wit komt achter, maar Mazzu verandert van systeem en gaat met vier achterin spelen: Anderlecht wint de match met 1-3.

20 oktober 2022: verlies tegen de laatste

Een nederlaag tegen Zulte Waregem na opnieuw vermijdbare tegendoelpunten. Het bestuur spreekt nog zijn vertrouwen uit in Mazzu, al doet het dat niet openlijk in de media.

23 oktober 2022: dieptepunt op Sclessin

Een wedstrijd die zelfs niet werd uitgespeeld blijkt fataal voor Felice Mazzu. Bij een 3-1 achterstand roeren de fans zich en zorgen ze ervoor dat de wedstrijd niet wordt uitgespeeld. Het water tussen de fans en de club, maar ook tussen de fans en Mazzu blikt te diep om een samenwerking verder te zetten.