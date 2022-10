Anderlecht bevestigt ontslag van Mazzu, beloftecoach Robin Veldman neemt over en neemt Frank Boeckx mee

Wat iedereen verwacht had, is vandaag om klokslag 12 uur gebeurd: Anderlecht heeft het ontslag van Felice Mazzu als trainer bevestigd na een ochtend van gesprekken in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke. Beloftetrainer Robin Veldman neemt tijdelijk over. Mazzu’s vertrek was onvermijdelijk geworden na de uitwedstrijd op Standard, die bij een 3-1-achterstand werd stilgelegd. De Italo-Belg betaalt het gelag voor de slechte resultaten: de Belgische recordkampioen staat slechts twaalfde. Paars-wit verloor acht van zijn veertien competitiewedstrijden tot dusver.