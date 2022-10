Geen zevende, maar vijftiende plaats voor Alonso in GP Verenigde Staten na protest van Haas

Alpine-rijder Fernando Alonso heeft zijn zevende plaats in de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 moeten inleveren. De Spanjaard zakte terug naar de vijftiende plaats na een protest van Haas.

Haas had zich beklaagd over de wagens van Alonso (Alpine) en de als vierde geëindigde Sergio Pérez (Red Bull), die in de wedstrijd waren gebleven ondanks technische mankementen. Het protest tegen Pérez werd afgewezen, maar Alonso kreeg een tijdstraf van 30 seconden die hem deed zakken naar plaats 15.

Volgens Haas verkeerde de auto van Alonso na een botsing in een onveilige staat omdat de rechterspiegel los zat. Deze viel er uiteindelijk af, zonder dat iemand daar last van had. Het Amerikaanse team voerde aan dat het dit seizoen al drie keer een zwarte en oranje vlag had gekregen, waardoor een rijder gedwongen naar de pits moest.

“Een auto moet tijdens een race in een veilige staat verkeren, en in dit geval was auto 14 (Alonso) dat niet,” meldden de stewards van de Formule 1 in een verklaring. “Dit is een verantwoordelijkheid van het Alpine-team.” Door het wegvallen van Alonso belandde Sebastian Vettel (Aston Martin) op de zevende plaats.

De beschadiging aan de wagen van Alonso was het gevolg van een botsing in de 22e ronde met Vettels teamgenoot Lance Stroll. Die kreeg de schuld van de aanrijding en moet volgende week in de Grote Prijs van Mexico drie plaatsen inleveren op de startgrid. Alonso en Stroll zijn volgend jaar teamgenoten bij Aston Martin.

De auto van Pérez was al in de beginfase beschadigd. Red Bull had daar zelf op gewezen en duidelijk gemaakt dat er geen onderdelen meer konden afbreken. (belga)